So nicht geplant

Baby hält bei der Geburt Spirale in der Hand

Nach zwei Kindern war die Familienplanung eigentlich abgeschlossen. Doch die Natur wollte es anders, wie Fotos von einer vietnamesischen Geburtenstation beweisen.

Denn zwei Jahre später erfuhr die Frau, erneut schwanger zu sein. Sie entschied sich, das Kind in ihrem Bauch zu behalten.

Bub bringt Mama etwas mit

Am 30. Juni erblickte schliesslich ein kleiner Bub in einem Spital in Haiphong das Licht der Welt – kerngesund und 3,2 Kilogramm schwer. Und er hatte seiner Mutter auch gleich etwas mitgebracht: die Spirale. Auf Fotos, die das Spital auf Facebook teilte, ist der kleine Kerl mit dem offensichtlich unwirksamen Verhütungsmittel zu sehen.