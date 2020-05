Russland

Baby kommt mit dem Coronavirus zur Welt

In der Kaukasus-Region in Russland ist ein Baby mit dem neuartigen Coronavirus auf die Welt gekommen. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass am Sonntag vermeldete, steckte sich zuvor schon die schwangere Mutter mit Covid-19 an. Mutter und Kind seien inzwischen zu Hause, heisst es. Der Zustand der beiden wird «zufriedenstellend» genannt.