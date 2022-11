Baby kommt mit einem Schwanz zur Welt

Extrem selten : Baby kommt mit einem fast 6 Zentimeter langen Schwanz zur Welt

In einem ländlichen Spital im Nordosten Mexikos wurde ein Mädchen geboren, das die Ärztinnen und Ärzte in Staunen versetzte. Denn es kam mit einem extrem seltenen, fast sechs Zentimeter langen «echten Schwanz» zur Welt. «Das Vorhandensein von Schwänzen bei Menschen ist extrem selten», schreiben die Autoren in dem Fallbericht, der im «Journal of Pediatric Surgery» veröffentlicht wurde.



Bei der ersten Untersuchung entdeckten die Ärzte den Po-Fortsatz, der etwa 5,7 Zentimeter lang und mit Haaren bedeckt war. Bilder zeigen das Anhängsel, das wie gerolltes Plastilin aussieht. Eine anschliessende Röntgenuntersuchung habe keine Anomalien oder Knochenstrukturen im Inneren des Schwanzes gezeigt, was darauf hindeute, dass es sich bei der hinteren Ausstülpung nicht um einen rudimentären Schwanz – ein Überbleibsel der Evolution – handele. Vielmehr spreche man hierbei von einem «echten Schwanz», ein gutartiges, nur aus Gewebe und Fett bestehendes Anhängsel, von dem es nur 40 dokumentierte Fälle in der Humanliteratur gebe.