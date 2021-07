In 1 von 500’000 Fällen - Baby kommt mit Fötus im Bauch zur Welt

Eine spektakuläre Geburt sorgt in Israel für Aufsehen: In der Stadt Ashdod ist im Monat Juli ein Mädchen zur Welt gekommen, das einen toten Fötus im Bauch trug. Mehrere israelische und internationale Medien berichten über den Fall.

Die Ärzte hatten den Fötus zu einem späten Zeitpunkt in der Schwangerschaft der Mutter erkannt. Er wurde in einer separaten Operation gleich anschliessend an die Geburt seines «Zwillings» entfernt. Die Zeitung «Times of Israel» zitiert einen beteiligten Arzt: «Es sah nicht aus, wie man sich einen normalen Embryo vorstellt.» Die Ärzte hätten aber einige Knochen sowie ein Herz erkennen können. Dem Neugeborenen gehe es gut.