Baby Lilly von Wohnungsnot in Zürich betroffen

Manuel (35) und Jessica (36) mit Baby Lilly. Sie haben Erfahrung in der Wohnungssuche, die sich in Zürich äusserst schwierig gestalten kann.

Am Samstag fand in Zürich eine Demo gegen die «Wohnungskrise» statt.

Die junge Familie nahm am Samstag an der Grossdemo gegen die Wohnungsnot in Zürich teil. Auf ihrem mitgebrachten Plakat schrieben sie, dass Baby Lilly bald aus der Wohnung geworfen wird. Das Paar erzählte 20 Minuten seine Geschichte.

Der Leidensweg der jungen Familie ist lang. «In der alten Wohnung wohnten wir zur Untermiete. Uns wurde versprochen, dass wir lange bleiben können. Aber dem war nicht so», schildert Jessica (36). Also machte sich das damals noch kinderlose Paar auf die Suche nach einer anderen Wohnung in Zürich.

Ein Jahr Suche mit vielen Enttäuschungen und Stress

Die vielen Enttäuschungen und der Aufwand für die Suche habe die Beziehung belastet und sie beide gestresst. «Ich erlitt in dieser Zeit zudem zwei Fehlgeburten», erzählt Jessica. Nach einjähriger Suche wurde das Paar endlich fündig: In der Nähe des Irchelparkes fanden sie eine 3-Zimmerwohnung für 2200 Franken und zogen ein.

«Die Liegenschaft müsste nicht abgerissen werden»

Doch ihr Mann erzählt, was dann passierte: «Nach lediglich neun Monaten erhielten wir die Kündigung. Wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit, dann wird das Haus abgerissen. Es ist wieder alles ungewiss für uns.» Seine Frau findet: «Die Liegenschaft ist völlig in Ordnung. Sie ist etwas älter, aber eine Sanierung würde reichen. Es wäre nicht nötig, sie abzureissen.»

Doch der Immobilienbesitzer setzt neu auf Mini-Appartements: Die spülen mehr Geld in die Kasse. Also wird das Haus abgerissen und mit anderem Grundriss neu gebaut. Man nennt das «Aufwertung» oder Gentrifizierung – genau das, wogegen die Demonstranten am Samstag in Zürich protestierten.