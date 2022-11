Nick Cannon, Bushido und Stevie Wonder – sie haben alle viele Kids

Beim Familienleben von US-Comedian Nick Cannon (42) verliert man schnell einmal den Überblick . Er hat bereits zehn Kinder mit sechs unterschiedlichen Frauen in die Welt gesetzt. Darunter zwei mit Sängerin Mariah Carey (52). Nun bestätigt Alyssa Scott (29) auf Instagram, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Die beiden wurden letztes Jahr bereits Eltern. Ihr Sohn Zen verstarb aber nach fünf Monaten an einem Gehirntumor.

Bushido

Bushido (44) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) haben bereits sieben gemeinsame Kinder. Sie bringt ein achtes aus einer vorherigen Beziehung mit. In der neuen Doku «Bushido – Reset» verkündigte Ferchichi, dass sie sich sogar noch ein neuntes Kind vorstellen könne. Ein brennender Wunsch sei es zwar nicht, aber sie hat «so ein Gefühl», dass noch eines komme. Bushido war eher weniger von dieser Aussage begeistert, er meinte dazu: «Nein, es reicht jetzt mal.» Die beiden wurden erst kürzlich erneut Eltern, dieses Mal von Drillingen.

Mittlerweile hat die 40-Jährige ihre Aussage revidiert. Sie stellte in ihrer Instagram-Story klar: «Nein, keine Kinder mehr in diesem Leben!» So steht fest: Für die beiden sind acht Kinder genug.