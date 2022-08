Tennis: Sorgen um Nadals schwangere Frau Xisca – verpasst Rafa das US Open?

Rafael Nadal bereitet sich zurzeit in New York auf das US Open vor.

Nur noch wenige Tage, dann startet in New York das US Open. Nun könnte mit Rafael Nadal jedoch einer der absoluten Top-Favoriten das Turnier verpassen. Grund dafür: Gemäss «Diario de Mallorca» musste Nadals schwangere Ehefrau Xisca Perello am Montag in Palma de Mallorca in eine Privatklinik eingewiesen werden.