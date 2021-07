Nach 20 Jahren Beziehung - «Baby Spice» Emma Bunton hat heimlich geheiratet

Emma Bunton und Jade Jones (42) haben den Bund fürs Leben geschlossen. Das verkündete das Spice-Girl-Mitglied am Dienstagabend mit einem Hochzeitsfoto auf Instagram, zu dem sie schrieb: «Mr. und Mrs. Jones». Auf dem Bild zeigt sich die 45-Jährige in ihrem weissen, kurzen Brautkleid mit transparenten Ärmeln und Schleppe. Mit einem Blumenkranz im Haar lehnt sie sich liebevoll an ihren frisch gebackenen Ehemann. Jones entschied sich für einen Blazer von Gucci und einen braunen Hut. Beide strahlen bis über beide Ohren.

Unter dem Posting sammelten sich in kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche – so etwa von Emmas Spice-Girl-Kolleginnen. «Gratuliere! Ich liebe euch beide so sehr», schrieb Victoria Beckham (47) zu dem Bild. Auch Geri Halliwell (48) kommentierte: «Ich freue mich so für eure Familie». «Yipppeee» und ein Herzaugen-Emoji kam von Mel B (46). Mel C (47) hingegen fehlten die Worte, sie drückte ihre Freude mit einer Reihe an roter Herzen aus.