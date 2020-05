Aktualisiert vor 52min

Tuttwil TG

Baby stürzt samt Kinderwagen in Pool

Ein Baby hat sich am Dienstagabend in Tuttwil TG beim Sturz in einen Swimming-Pool unbestimmte Verletzungen zugezogen. Es musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

von Gamze Ibis

Darum gehts In Tuttwil TG ist ein Baby samt Kinderwagen in einen leeren Pool gestürzt.

Es wurde unbestimmt verletzt und musste ins Spital.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Ein viermonatiger Bub stürzte samt Kinderwagen aus noch ungeklärten Gründen kurz vor 17.30 Uhr am Dienstagabend in einen leeren Swimming-Pool im Garten eines Einfamilienhauses in Tuttwil TG, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde das Baby mit unbestimmten Verletzungen durch die Rega ins Spital geflogen.