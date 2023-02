England: Eltern von vermisstem Baby festgenommen

England : Baby wird seit Wochen vermisst – jetzt wurden die Eltern festgenommen

Zu Beginn des Jahres verschwanden eine Frau und ihr Mann zusammen mit dem gemeinsamen Neugeborenen. Das Paar wurde am Dienstag festgenommen, der Säugling gilt weiterhin als vermisst.

Kriminalhauptkommissar Lewis Basford ist in die Suche des Babys involviert. Insgesamt suchen mehr als 200 Polizistinnen und Polizisten nach dem vermissten Säugling.

Dieses Elternpaar wurde in Brighton am 23. Februar 2023 festgenommen. Die beiden verschwanden im Januar zusammen mit ihrem Baby, das sie erst einige Tage zuvor bekommen hatten.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurden die Eltern in Südengland verhaftet, das Baby bleibt weiterhin verschwunden.

Nach der Festnahme eines seit Wochen vermissten Paares im südenglischen Brighton hat sich die Suche nach dem erst wenige Wochen alten Baby der beiden intensiviert. Mit Helikoptern, Drohnen und Polizeihunden suchten etliche Ermittler am Dienstag ein ländliches Grundstück, den Wald sowie einen Golfplatz in der Nähe nach dem Kind ab, wie britische Medien berichteten. Dem Sender Sky News zufolge, sollen mehr als 200 Polizisten beteiligt gewesen sein.

Die Familie war bereits im Januar verschwunden , als das Baby wohl erst wenige Tage alt war. Es wird vermutet, dass die Eltern wochenlang mit dem Taxi durch England gereist waren, nachdem ihr Auto in der Nähe von Manchester kaputt gegangen war.

Hinweis kam aus der Bevölkerung

Der nun mit seiner Partnerin festgenommene Vater ist der BBC zufolge, ein verurteilter Sexualstraftäter, der in den USA eine 20 Jahre lange Haftstrafe abgesessen haben soll, bevor er 2010 nach Grossbritannien gelangte. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde das Paar am Montagabend – ohne das Baby – in Brighton festgenommen. Die beiden werden verdächtigt, das eigene Kind vernachlässigt zu haben.