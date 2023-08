Babyclon: Dieses Baby kostet Tausende Franken – zu heikel für Social Media

Ein spanisches Unternehmen produziert lebensechte Baby-Modelle. Diese wirken so realistisch, dass die Videos in den sozialen Medien zum Teil gesperrt werden.

So werden die Baby-Modelle hergestellt. Video: Tarek El Sayed

Babyclon: Darum gehts Das spanische Unternehmen Clonfactory produziert Baby-Modelle, die durch den aufwendigen Herstellungsprozess täuschend echt aussehen.

Die Preise starten bei 850 Franken, je nach Gestaltungswunsch und Extras können die Modelle aber sehr teuer werden.

Die neusten Modelle sind mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und müssen getröstet, gestillt oder gewickelt werden.

Sie weinen, atmen, nuckeln an ihrem Schnuller oder machen in ihre Windeln: Seit bald zehn Jahren stellt das spanische Unternehmen Clonfactory unter der Marke Babyclon verblüffend echt aussehende Baby-Modelle her. Die sogenannten Reborn-Babys bestehen unter anderem aus Silikon und Alpaka-Haar. Der Herstellungsprozess eines Modells dauert drei bis vier Monate.

Leiterin der Firma Clonfactory ist Cristina Iglesias. Sie war als Regisseurin für Spezialeffekte in der Filmindustrie tätig und stellt seit 2006 Silikonfiguren her. 2013 gründete sie die Marke Babyclon.

1 / 8 Bei den Augen der Babys werden die Adern von Hand gemalt. Babyclon Die Baby-Modelle gibt es schlafend oder mit geöffneten Augen. Babyclon Je nach Wunsch der Kundschaft können verschiedene Extras angebracht werden. Babyclon

Handgefertigte Babys kosten bis zu 20’000 Franken

Die Preisspanne der handgefertigten Baby-Modelle liegt zwischen 850 und 3700 Franken. So viel kostet die Standardausführung. Durch das Hinzufügen von Extras und bei individuellen Wünschen kann der Preis bis zu 20’000 Franken betragen. So können beispielsweise Haarprothesen aus Alpaka-Haar oder eine lebensechte Nabelschnur hinzugefügt werden. Pro Jahr verkauft Babyclon zwischen 200 und 250 Modelle.

Wie findest du die Reborn-Babys? Ich möchte auch eins. Sie sind herzig. Sie sehen sehr echt aus. Ich kann nichts damit anfangen. Sie jagen mir etwas Angst ein.

Schweinchen-Nase, Elfenohren oder Henna-Tattoos

Auch ausgefallene Extras wie eine Meerjungfrau-Flosse oder Elfenohren fertigt die spanische Firma an. Je nach Ausstattung können die Modelle zudem ihre Notdurft verrichten: Der Kunde kann zwischen dem «Drink and wet»- oder dem «Eat and poo»-System auswählen. Nimmt das Baby Flüssigkeit wie Wasser, Milch oder Saft zu sich, macht es danach in die Windeln.

Für einen Aufpreis von 350 Franken kriegt das Baby eine Schweinchen-Nase, für 590 Franken bemalen die Mitarbeitenden das Baby mit Henna-Tattoos. Auch Film-Charaktere dienen als Vorlage. So sind zum Beispiel die Avatar-Babys entstanden, die in Videos des Instagram-Accounts von Babyclon zu sehen sind und in den sozialen Medien für viel Aufruhr gesorgt haben.

Mikrochip und Qualitätssiegel als Echtheitszertifikat

Käufer eines Baby-Modells erhalten von der spanischen Firma ein Echtheitszertifikat, welches die Seriennummer des Modells und die Chipnummer enthält. Im Inneren der Babys ist ein Mikrochip implementiert, der in der Datenbank der Firma registriert ist. Damit lässt sich überprüfen, ob die Baby-Skulptur echt ist und wann sie produziert wurde.

Reborn-Babys für Therapie und Training

Zu den Kunden von Babyclon gehören laut dem Unternehmen einerseits Privatpersonen oder renommierte Sammler, aber auch Personen aus dem medizinischen oder universitären Bereich: «Wir haben Babys für die Therapie in Pflegeheimen und Skulpturen für eine Universität in Liverpool geschaffen. So trainieren zum Beispiel angehende Hebammen mit den Baby-Skulpturen.»

Videos der Baby-Modelle auf Social Media entfernt

Babyclon zeigt in diversen Videos den aufwendigen Herstellungsprozess. Für manche Personen wirken die Aufnahmen etwas verstörend. Durch die Detailtreue erwecken die Modelle den Eindruck, dass es sich um echte Babys handelt: «In den sozialen Netzwerken werden unsere Videos oft entfernt. Die Algorithmen denken bei den hyperrealistischen Skulpturen, dass es sich um echte Menschen handelt, und sie entfernen die Videos aufgrund der Nacktheit.»