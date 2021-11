Tragisches Vorfall in Sumatra : Babyelefant stirbt nach Rüsselamputation wegen Wildererfalle

In Sumatra haben Tierschützer eine grausige Entdeckung gemacht. Eine Operation rettete dem Elefanten zunächst noch das Leben.

Der Babyelefant wurde stark geschwächt in einem Dorf in Sumatra entdeckt.

In Sumatra ist ein Babyelefant in eine von Wilderern präparierte Falle getappt.

Ein Babyelefant ist auf Sumatra in eine offenbar von Wilderern gestellte Falle geraten und jetzt entstellt. Wildtierhüter hätten die Hälfte seines Rüssels amputieren müssen, um zunächst das Leben des einjährigen Elefantenkalbs noch zu retten, sagte der Leiter der Naturschutzbehörde der indonesischen Provinz Aceh, Agus Arianto. Wie am Dienstag dann bekannt wurde, hat der Sumatra-Elefant nicht überlebt. Das weibliche Jungtier gehörte zu den letzten der rund 700 in freier Wildbahn auf der Insel lebenden Sumatra-Elefanten, einer vom Aussterben bedrohten Spezies.