Zoo Zürich: Babykrokodil überrascht Tierpflegerinnen und Tierpfleger

Das ist passiert

Das sagt der Zoo Zürich

Wie der Zoo in einer Mitteilung am Mittwochmorgen schreibt, rechnete das Team bei den Breitschnauzenkaimanen mit Nachwuchs, allerdings noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Bereits Anfang Jahr habe das Breitschnauzenkaiman-Weibchen mit dem Nestbau begonnen. Bis die Eier gelegt sind, gräbt das Weibchen das Nest fleissig um. «Kurz nach der Eiablage hört es aber üblicherweise damit auf. Da dies nicht passierte, nahmen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger einen Augenschein und bemerkten, dass bereits Eier vorhanden waren. Sie gingen davon aus, dass sie kurz vorher abgelegt wurden, und errechneten dementsprechend den Schlüpftermin», so der Zoo Zürich. Doch statt nach 70 bis 90 Tagen Brutzeit schlüpfte das Jungtier bereits einen Monat später. «Offenbar hatte das Kaiman-Weibchen unbemerkt Eier gelegt und mit dem Weiterbuddeln alle erfolgreich getäuscht», heisst es in der Mitteilung weiter.