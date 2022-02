Deutschland : Babyleiche am Rheinufer in Köln gefunden — Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Am Kölner Rheinufer ist am Mittwoch eine Babyleiche gefunden worden. Die Polizei hat den Bereich im Kölner Zentrum grossräumig abgesperrt und bittet in einem Zeugenaufruf um Hilfe.