Prinzessin Eugenie ist mit ihrem zweiten Kind schwanger

Grosse Freude in der britischen Königsfamilie : Prinzessin Eugenie ist schwanger. Nach Söhnchen August, der am 9. Februar 2021 das Licht der Welt erblickte, ist es für die 32-Jährige und ihren Ehemann, Jack Brooksbank (36), bereits das zweite Kind. Die Babynachricht teilte die Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II mit einem herzigen Bild auf ihrem Instagram-Profil mit.

Baby ist die Nummer 13 in der britischen Thronfolge

2011 wurden Eugenie und Jack Brooksbank erstmals zusammen gesichtet. Noch im selben Jahr bestätigten die beiden ihre Beziehung mit einem Auftritt in Royal Ascott. Nach einigen Jahren der Fernbeziehung – Eugenie arbeitete von 2013 bis 2015 in einem Auktionshaus in New York – stellte der Geschäftsmann im Januar 2018 in Nicaragua die Frage aller Fragen. Im Oktober 2018 gab sich das Paar dann auf Schloss Windsor das Jawort.