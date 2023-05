Ferris Bühler über das lukrative Social-Media-Geschäft mit Babys

Dies lasse sich am Beispiel von Aurora Ramazzotti (26) gut nachvollziehen: Vergleicht man ihre Posts, so sieht man, dass jene mit Baby-Content massiv mehr Likes oder Kommentare erhalten haben als jene mit Fashion- oder Bikini-Fotos.

Herr Bühler, bringen Bilder mit Kids tatsächlich mehr Klicks?

In einer Welt, in der wir nonstop Ausschau nach Babybäuchen halten, sind Baby-News von Prominenten geradezu ein Klick-Garant auf ihren Social-Media-Profilen. Dies lässt sich am Beispiel von Aurora Ramazzotti gut nachvollziehen: Vergleicht man ihre Posts, so sieht man, dass jene mit Baby-Content massiv mehr Likes oder Kommentare erhalten haben als jene mit Fashion- oder Bikini-Fotos.