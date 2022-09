Italien: Babys wurden 1989 im Spital vertauscht – nun bekommen sie eine Million Euro Entschädigung

«Schwerwiegende Fahrlässigkeit und Nachlässigkeit»

Ihr Urteil begründen die Richter mit der «äusserst schwerwiegenden Fahrlässigkeit und Nachlässigkeit» der Hebammen und Krankenpflegerinnen, die am 29. Juni 1989 im Dienst standen und für die Verwechslung gesorgt hatten. Beide Babys kamen in einem Abstand von nur elf Minuten per Kaiserschnitt zur Welt.

«Es ist wahrscheinlich, dass die Vertauschung zum Zeitpunkt der Entbindung im Kreisssaal geschehen ist oder, was noch wahrscheinlicher ist, auf der Neugeborenenstation stattgefunden hat, wohin die neugeborenen Mädchen fast zur selben Zeit gebracht worden sind», so die Richter. Identifikationsarmbänder seien allen Anschein nach nicht verwendet worden.

Existenz der beiden Mädchen durch Fehler zerrüttet

So ist eines der Mädchen in eine sehr arme Familie geraten, in der es teilweise nicht einmal genug zu essen gegeben hatte. Zudem war sie von ihrem vermeintlichen Vater geschlagen worden. Erst als die Familie auseinandergebrochen war, besserte sich die Lage des Mädchens. 2008 kam sie in eine Familie, welche sie als ihre natürliche betrachtet.