Die Seehunddame Rea hat am Wochenende ein Jungtier zur Welt gebracht. Laut Direktion werden Namensvorschläge aber vermutlich erst nach den Schulferien entgegengenommen.

«Heuler» im Dählhölzli : Babyseehund in Bern – das Geschlecht des Tieres ist unbekannt

1 / 4 Der kleine Seehund und seine Mutter sind wohlauf. Das warme Wetter kommt dem Kleinen zugute. So hat er Zeit, sich eine dicke Fettschicht für den Winter anzufressen. Judith Stoller Wegen den Schulferien warte man noch mit Ausschreiben des Namenswettbewerbs. Auch das Geschlecht des Stadtberner «Heulers» ist noch unbekannt. Judith Stoller Der Welpe ist der erste Nachwuchs bei den Seehunden seit 2016. Walter Pfäffli

Im Berner Tierpark Dählhölzi erblickte am vergangenen Sonntag ein Seehundjunges das Licht der Welt. Mutter und Jungtier seien wohlauf, schreibt der Tierpark Bern in einer Mitteilung. Der Neuankömmling ist nicht nur etwas Besonderes, weil er der erste Berner «Heuler» seit 2016 ist, sondern auch wegen des Altersunterschieds der Eltern: Der Vater ist siebenjährig. Die Seehundmama Rea ist 33 Jahre und somit bereits «eine alte Seehundedame.» Sie ist somit 26 Jahre älter als das Männchen Saluc. «Der Altersunterschied interessiert in der Welt der Seehunde aber niemanden», schmunzelt die Tierpark-Direktorin Friederike von Houwald.

Dennoch ist das Zoo-Personal erstaunt über die späte Mutterschaft. Von Houwald hat aber keine Bedenken wegen des Alters; die Seehündin sei «eine routinierte Mutter.» Wichtig sei jetzt, dass das Junge ganz viel Milch trinke, um sich eine isolierende Fettschicht für den Winter aufzubauen. Wenn dies nicht gelingt, droht das Jungtier in der kalten Zeit zu erfrieren. Mama Rea wird rund fünf Wochen säugen. Das Kleine wird sein Gewicht in dieser Zeit verdreifachen. «Im Grunde ist es gar nicht schlecht, dass es jetzt heiss ist, da neugeborene Seehunde ihre eigene Körpertemperatur noch nicht regulieren können.» Die Kälte sei für Seehunde gefährlicher als die Hitze, so von Houwald.

Noch viel zu lernen

Die nächste Hürde werde nun sein, den Seehundwelpen an Fisch zu gewöhnen. Dies laufe im Tierpark fast gleich ab wie in freier Wildbahn. Einziger Unterschied: «Wir dürfen keine lebenden Fische verfüttern», erklärt die Direktorin. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger machen sich also die Neugier der Jungtiere zunutze: «Wenn die Kleinen etwas älter sind, haben sie wirklich Freude daran, mit den Fischen zu spielen. Sie nehmen sie ins Maul, werfen sie in die Luft, ohne wirklich zu verstehen, dass man den Fisch auch schlucken kann», sagt von Houwald. Irgendwann kommen sie auf den Geschmack – und der Fisch ersetzt die Milch.

Etwas fehlt dem Robbenjungen aber noch: einen Namen. «Normalerweise veranstalten wir einen Namenswettbewerb, aber momentan sind viele Kinder in den Ferien», so die Direktorin des Tierparks. Deswegen warte man lieber noch, bis die Berner Tier-Fans zurück sind und ihre Vorschläge einschicken können. Auch das Geschlecht des Jungtiers sei noch unbekannt. Bei Seehunden ist es nämlich schwierig, das Geschlecht zu bestimmen. «Die Pfleger haben sich noch nicht festgelegt», so von Houwald. Hinzu kommt noch, dass das Zoopersonal zu den Tieren absichtlich Abstand hält – dies, um die Beziehung zwischen Mutter und dem Jungen zu schützen.

