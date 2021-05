Nach Fischsterben letzte Woche - Bach in Derendingen SO schon wieder mit Betonwasser verdreckt

Fischsterben wegen Gülle

Auch im Kanton Bern kam es zu einer Gewässerverschmutzung: Am Montagvormittag ist Gülle in den Wissibach bei Heimenschwand (Gemeinde Buchholterberg) geflossen. In der Folge verendeten zahlreiche Fische, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Abklärungen haben ergeben, dass die grosse Düngermenge aus einer Pumpleitung stammt. Von dort gelangte sie über verschiedene Abwasserkanäle in den Bach, wodurch dieser auf einer Länge von mehreren hundert Metern stark verunreinigt wurde. Es wurden rund sieben Kilogramm tote Bachforellen von sieben bis 50 Zentimetern Länge geborgen. Der mutmassliche Verursacher wird zur Anzeige gebracht.