Bachelor Fabrizio Behrens: Kandidatinnen sind bekannt

1 / 19 18 Frauen gehen ins Rennen um das Herz des Bachelors Fabrizio Behrens. Am 16. Oktober startet die zwölfte Staffel der Datingshow auf 3+. CH Media/Filip Stropek Ann-Lia | 21 | Solothurn

Mit 1,80 Metern ist Ann-Lia die Grösste der Kandidatinnen. Sie hat mehrere Jahre lang voltigiert, also während des Reitens akrobatische Kunststücke auf dem Pferderücken ausgeführt. Eine Verletzung zwang sie aber dazu aufzuhören. Die Fachfrau Betreuung zeichnet sich durch ihre fröhliche und bodenständige Art aus. CH Media/Filip Stropek Ardita | 23 | Weiningen ZH

Lustig, temperamentvoll und direkt: Diese Adjektive beschreiben die 23-jährige Schweizerin mit kosovarischen Wurzeln perfekt. Wenn sie nicht ihrem Job als Detailhandelsfachfrau nachgeht, spielt sie Fussball. Ardita war schon einmal verlobt, hat die Beziehung aber beendet. CH Media/Filip Stropek

Darum gehts Die neue Staffel «Der Bachelor» startet am 16. Oktober.

Auch dieses Jahr haben sich wieder eine Vielzahl an Frauen aus der Schweiz sowie je eine aus Deutschland und Österreich beworben.

20 Minuten stellt die Kandidatinnen vor.

Insgesamt 18 Frauen bekommen die Chance, das Herz des diesjährigen Bachelors Fabrizio Behrens (33) in Thailand zu erobern. Gegenüber 20 Minuten hat der Musiker verraten, dass er eine Partnerin sucht, die schöne Haare hat. Diese Anforderung können die Kandidatinnen allesamt erfüllen. Welche es schafft, die letzte Rose des Zürcher Oberländers zu ergattern, kann man ab dem 16. Oktober auf 3+ verfolgen.

Schon jetzt kannst du dir von den potenziellen zukünftigen Partnerinnen des Bachelors ein eigenes Bild machen. In der Bildstrecke stellen wir dir die Damen vor. Hier die Dinge, die herausstechen:

Sportlich, sportlicher, Bachelor-Kandidatinnen

Fast jede der Kandidatinnen nennt irgendeine Sportart als ihr Hobby. Lidia (37) aus Deutschland liebt Gymnastik, Yoga und Pilates. Ann-Lia (21) hat mehrere Jahre lang voltigiert, also während des Reitens akrobatische Kunststücke auf dem Pferderücken ausgeführt. Tanja (33) aus Basel-Stadt hat Sport sogar zum Beruf gemacht und führt ein Fitnessstudio. Auch bei vielen anderen zählt das Gym zur regelmässigen Routine. So beispielsweise bei der 21-jährigen Julia. Ob der Bachelor auch gerne Gewichte stemmt, ist ungewiss. Fabrizio ist aber in einem Sportschiessverein tätig.

Musik-Talente

Dieses Jahr sind einige der Kandidatinnen musikalisch begabt, so beispielsweise Jennifer aus Birr. Die 27-Jährige hat sogar schon in Musicals mitgewirkt. Julia (21) aus Österreich spielt Klavier und Ukulele. Auch eine DJane ist unter den Kandidatinnen zu finden: Nuria (23) tritt in Clubs auf. Samantha (25) singt und tanzt für ihr Leben gerne und hatte auch schon Auftritte in Musikvideos. Möglicherweise haben die Frauen damit einen Vorteil: Unter dem Künstlernamen «Bicho Maluko» hat der Bachelor bereits Songs veröffentlicht und stand eigenen Angaben zufolge bereits mehrfach auf der Bühne.

Körperkunst

Viele der Ladys haben sich bereits mehrere Tattoos stechen lassen. Besonders auffällig ist die Körperkunst bei Bea (22) aus Hinwil, Lea (23) aus Zufikon, Nuria (23) aus Schaffhausen und Verena (26) aus Rümlang. Letztere arbeitet sogar als Tattoo-Model. Viele finden Tattoos nicht nur an sich selbst schön, sondern wünschen sich diese auch bei ihrem Partner. Zum Glück hat sich Fabrizio bereits mehrmals die Haut verzieren lassen. Auf seinem Körper finden sich Schriftzüge wie «Familie, Liebe und Frieden» – alles Punkte, die ihm besonders wichtig sind.

Herkunft

Gerade mal zwei Kandidatinnen kommen aus dem Ausland. Julia (21) ist Österreicherin und Lidia (37) kommt aus Deutschland. Wie gewohnt schickt der Kanton Zürich am meisten Kandidatinnen ins Rennen. Sechs der achtzehn Frauen sind Zürcherinnen. Da Fabrizio selbst aus dem Kanton stammt, gefällt ihm das möglicherweise. Mit Jennifer (27) und Lea (23) sind zwei Aargauerinnen vertreten. Erstere hat Wurzeln in der Slowakei. Lina (30) und Rosalinda (23) sorgen für südamerikanisches Feuer in der Staffel und haben damit vielleicht einen Vorteil beim Brasilianer Fabrizio.