In der Reunion-Folge von «Der Bachelor» haben Rosenkavalier Alan (34) und seine Auserwählte Francesca (22) am Montagabend bekannt gegeben, ob sie Monate nach Drehschluss noch zusammen sind. «Francesca und Alan – seid ihr ein Paar, ja oder nein?», will Ex-Bachelor und Moderator Rafael Beutl (35) wissen. Als Antwort halten sich die zwei an den Händen und Alan meint: «Raffa, wonach sieht das aus?» Als dieser findet, das reiche nicht, folgt dann auch ein Kuss.