1 / 85 Folge 9 (zen): Die drei Finalistinnen stehen fest, doch Alan muss zuerst sein Gefühlschaos in Ordnung bringen. Unterstützung dafür erhält er aus der Schweiz: Um den Bachelor zu beraten und Influencerin Francesca (22), Pflegehelferin Fabienne (22) und Flugbegleiterin Veronika (28) auf den Zahn zu fühlen, besuchen ihn seine gute Freundin Leila und Ex-Bachelor und Vorgänger Patric Haziri (30). Die beiden führen Einzelgespräche mit den verbliebenen drei Kandidatinnen und stellen sie zusätzlich noch in einer gemeinsamen Runde auf die Probe. 3+ Francesca ist Leilas Favoritin: «Ich habe das Gefühl, sie ist ehrlich», so Alans Kollegin. «Das ist eine Frau, die auch eine Stütze ist. Sie kann dich beschützen, du kannst sie beschützen. Ihr wärt ein gutes Team.» Patric hegt jedoch ein gewisses Misstrauen gegenüber der Influencerin: «Inwiefern wird sie selbst damit beschäftigt sein, das Rampenlicht zu suchen?» 3+ «Ich war komplett schockiert von Fabienne, sie ging los wie eine Furie», so Leila über die Pflegehelferin. «Ich habe Zweifel, ob sie nicht zwei Gesichter hat», so Leila weiter. Fabienne regte sich zuvor stark über Francesca auf, weil diese sie als zu kindlich für Alan beschrieben hatte. Patric sieht es anders als Alans gute Freundin: «Ich finde es gut, dass sie mal aus sich herausgekommen ist.» Leila ergänzt: «Man sieht, ihr seid körperlich sehr voneinander angezogen, da ist etwas zwischen euch. Aber das reicht eben nicht.» 3+

Darum gehts Nach acht Folgen «Der Bachelor» war es diesen Montag nun so weit: Alan Wey (34) hat seine letzte Rose verteilt.

Davor haben aber zuerst noch seine gute Freundin Leila und Vorgänger-Bachelor Patric Haziri (30) vorbeigeschaut, um den Finalistinnen Francesca (22), Fabienne (22) und Veronika (28) auf den Zahn zu fühlen.

Die Highlights der neunten und allerletzten «Der Bachelor»-Folge dieses Jahres gibt es im Artikel.

Das war noch witzig

In der letzten Folge hat Bachelor Alan Wey (34) ein «Gespräch unter vier Augen» mit Finalistin Francesca (22) angeordnet. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass sie lediglich an der Kuppelshow teilnehme, um ihre Followerzahl zu pushen. Die Zürcher Influencerin streitet die Vorwürfe vehement ab und findet: «Ich lebe bereits von Instagram.» Die Behauptung sei wohl ein Mittel ihrer Mitstreiterinnen, um sie als Konkurrentin auszustechen.

Alan bleibt zwar misstrauisch, mit einer Überraschung gelingt es ihr jedoch, den Bachelor versöhnlich zu stimmen. So überrascht Francesca ihn mit einem Brief, den sie als 14-Jährige an ihren zukünftigen Ehemann geschrieben hat. Sie wollte diesen ursprünglich an ihrer Hochzeit vorlesen, aber: «Alan könnte mein zukünftiger Mann sein, es passt, und deshalb finde ich, er ist der richtige Mann, dem ich das vorlesen kann.» Alans Reaktion darauf? «Ich habe schon lange nicht mehr so etwas Schönes erlebt.»

Hier Francescas ungekürzter Brief:

«Lieber zukünftiger Ehemann, ich schreibe dir heute diesen Brief, obwohl ich noch nichts über dich weiss. Weder wer du bist noch deine Geschichte oder wieso wir uns über den Weg laufen werden. Aber ich weiss, ich habe so Glück, ich warte schon mein ganzes Leben auf dich und ich bin mir sicher, du bist besser als in allen meinen Vorstellungen. Ich denke, du bist bestimmt sehr gross und sehr gutaussehend und natürlich auch sehr humorvoll. Ich verspreche dir, ich werde dich so akzeptieren, wie du bist – mit all deinen Mängeln und Unvollkommenheiten. Ich weiss, du bist für mich das perfekte fehlende Puzzleteil und ich kann es kaum abwarten, meine Zeit mit dir zu verbringen, mit dir zu reisen, zu lachen und natürlich auch eines Tages eine Familie mit dir zu gründen – und dich natürlich über alles zu lieben, denn ich weiss, du verdienst das. Ich freue mich so sehr auf dich. In Liebe, deine zukünftige Frau.»

Das war richtig übel

In Folge 9 schauten Alans gute Freundin Leila und Vorgänger-Bachelor Patric Haziri (30) vorbei, um den Finalistinnen auf den Zahn zu fühlen und Alan in seiner Entscheidung zu unterstützen. Als die beiden die Rosenanwärterinnen gemeinsam verhören und jeweils von ihnen wissen wollen, wieso die anderen keine Rose verdient haben, kommt es zum Streit. Kein Wunder, denn wirklich zimperlich waren sie mit ihren Antworten nicht.

So findet Francesca etwa über Fabienne: «Ich finde, sie passt nicht zu Alan, da sie eine sehr kindliche Art hat. Weil sie immer sehr viel lacht, habe ich einfach das Gefühl, dass sie keine tiefgründigen Gespräche mit ihm führen kann.» Richtig daneben ist dann aber vor allem ihr Fazit über die gerade mal 28-jährige Veronika: «Veronika ist die älteste von uns, und ich habe das Gefühl, sie hat mit ihrem Alter vielleicht nicht das zu bieten, was wir jungen Ladys zu bieten haben.»

Veronika antwortet auf die Stichelei: «Ganz ehrlich, ich sehe besser aus als ihr beide, und ich habe nichts Fakes an mir.» Ihr Fazit über Francesca: «Fake Lippen, fake Wimpern, fake Lächeln – und definitiv fake Gefühle.»

Sie sind raus

Die allerletzte Nacht der Rosen fand in einer riesigen barocken Villa statt. Natürlich überschüttete der Bachelor die drei Finalistinnen noch ein letztes Mal mit Komplimenten, ehe er seine endgültige Entscheidung traf. Zuerst fliegt Pflegehelferin Fabienne raus, dann Flugbegleiterin Veronika. Beide weinen zwar, nehmen die Entscheidung des Halbbrasilianers aber gefasst. Statt böses Blut gibt es emotionale Umarmungen.

Mit den Worten «Ich habe mich verliebt, ich konnte mein Herz endlich wieder öffnen, das habe ich dir zu verdanken» überreichte Alan somit Kandidatin Francesca die letzte Rose. Grosse Worte, wenn man bedenkt, dass er am Tag zuvor noch unsicher darüber war, ob die Zürcher Influencerin es überhaupt ernst mit ihm meint. Was aber noch herzig ist: Sie war die erste Kandidatin, die an der ersten Nacht der Rosen aus dem Auto gestiegen ist.

Die letzte Rose bekommen hat: Francesca

Raus sind: Xenia, Adelita, Amélia, Ana, Angie, Dara, Elena, Eva, Fabienne, Isabel, Julia, Mandy, Mia, Nara, Samira, Sanja, Shanell und Veronika.