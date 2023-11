Bachelor Fabrizio Behrens nennt Kandidatinnen «gottlose Misststücke»

Hier zieht Fabrizio über die Kandidatinnen her.

Bachelor Fabrizio nähert sich mit dem Gesicht der Kamera. Jemand hinter der Kamera sagt: «Wir sind nicht mehr live, gut.» Fabrizio erschrickt und lacht. «Hooooly shit, hör auf mit solchen Sachen», sagt der Bachelor. Wie er gerade über Kandidatinnen aus der Kuppelshow hergezogen ist, möchte er nicht an die Öffentlichkeit tragen. Doch dazu ist es zu spät, der Tiktok-Livestream hat alles aufgezeichnet und die Aufnahme zirkuliert im Netz.

Darin beschimpft Fabrizio die Frauen, die in der Show auf 3Plus um sein Herz kämpfen. Lidia (37) bezeichnet er noch als cool. Doch dann kommt die verbale Abrissbirne: Verena (26), Rosalinda (23) und Marcelline (30) nennt er «Bitches» und «gottverlassene Miststücke». Er streicht sich durch den Bart, lacht und wiederholt die Beleidigungen.

In den Kommentaren sind Bachelor-Fans schockiert

In den Kommentarspalten zum Video ist die Wut und Fassungslosigkeit gross. Das meist gebrauchte Wort ist schockiert. «Hauptsache ein Kreuz tätowieren lassen und dann so über Frauen reden», schreibt jemand. Oder: «Schämst du dich nicht?» Andere fordern Konsequenzen. «Ich hoffe, deine Karriere ist damit beendet» oder «Bachelor Schweiz, so etwas lasst ihr nicht durchgehen, oder?»