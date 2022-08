«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»: Bachelor, Influencer, Schlagerstar – das sind die ersten Dschungel-Bewohner

2019 suchte er in «Der Bachelor» nach der grossen Liebe, im Januar 2023 fliegt er in den australischen Dschungel: Andrej Mangold (35).

So sollen der deutsche Ex-Bachelor Andrej Mangold (35), Youtube-Star Twenty4tim (21) und Schlagersänger Lucas Cordalis (55) in den australischen Busch ziehen.

In knapp fünf Monaten ziehen wieder mehr oder weniger bekannte Gesichter der deutschen Promiwelt in den australischen Dschungel und sorgen mit ekeligen Dschungelprüfungen sowie zahlreichem Geläster für Unterhaltung vor dem TV-Bildschirm. Für die 16. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» sollen die ersten Kandidaten schon feststehen: Wie «Bild» exklusiv erfuhr, sollen der ehemalige Rosenkavalier Andrej Mangold, Social-Media-Star Twenty4tim und Musiker Lucas Cordalis im Januar die Schlafmatten vor dem Lagerfeuer ausrollen.

Insbesondere der Ex-Bachelor soll einer der absoluten Wunschkandidaten von RTL gewesen sein. Der 35-Jährige hat bereits jede Menge Erfahrung in Sachen Reality-TV. So verteilte er nicht nur zig Rosen als deutscher Bachelor 2019, sondern zog ein Jahr darauf ins «Sommerhaus der Stars» und versuchte sich bei «Kampf der Realitystars».

Youtube-Star und Schlagersänger

Neben Mangold soll auch der 21-jährige Youtube-Star und Influencer Twenty4tim in den australischen Dschungel fliegen. Der Kölner, der gebürtig Tim Kampmann heisst, trat bereits gegen Oliver Pocher (44) in der Spieleshow «Pocher vs. Influencer» an. Seitdem will er wieder in einer TV-Show teilnehmen, wie er seinen Millionen von Followerinnen und Followern auf Instagram und Tiktok verriet.