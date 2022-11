Bachelor Kenny wehrt sich – «Ich habe Chiara nicht geghostet»

Bachelor Kenny Leemann (26) und Chiara Russo (24) sind kein Paar. Dies verkünden sie in der Reunion-Folge auf 3+ am Montag.

Kenny und Chiara, ihr habt in der Reunion-Folge verkündet, kein Paar zu sein. Hat sich in der Zwischenzeit daran etwas geändert?

Was ist seit dem romantischen Staffelfinale und der Ankunft in der Schweiz passiert?

K: Vor der Heimreise haben wir zwei wunderschöne Tage in Thailand miteinander verbracht. Kaum angekommen, ging es ohne Pause mit dem Alltag weiter. Ich bin quasi direkt vom Flughafen ins Geschäft gefahren und habe dann Zeit gebraucht, um wieder in meinen Rhythmus zurückzukommen. Darüber hinaus wollte ich auch meine Liebsten sehen.

C: Ja, ich fand das komisch. Ich wusste nicht, was los war. Ich wollte mit ihm reden oder zumindest telefonieren, aber er hatte nie Zeit. Ich war enttäuscht. Vielleicht hatte ich zu viele Erwartungen, aber nach all dieser Zeit kam einfach nichts Konkretes von ihm. Dabei habe ich immer wieder Interesse an ihm gezeigt. Als dann die Sprachnachricht kam, war ich sprachlos.