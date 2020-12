«Bachelor»-Siegerin Francesca: «Unser erstes Dinner-Date war im McDrive»

Wir mussten uns verstecken und konnten deshalb nicht in ein Restaurant. Am Public Viewing im Zürcher Club und Restaurant Vior haben wir aber mit allen Kandidatinnen gegessen. Wir waren kurz nach der Rückkehr aber auch mal zusammen im McDrive und haben dann gemeinsam, versteckt auf dem Parkplatz, gegessen.

V or welchem E ss e n e k elst d u d i c h ?

D as wa r in einem R estaurant in Italien mit dem Namen Il Paradiso.

Was nervt dich in einem Restaurant?

Was für einen Drink bestellst du an der Bar?

Ich bestelle immer einen Mojito oder Hugo. Zum Essen trinke ich aber am liebsten einfach nur Wasser. E s kommt aber immer auf die Location und die Gesellschaft an.

D as ist schon länger her – in einer Disco, so vor zwei Jahren.