Polizei muss mehrfach ausrücken

«Bachelorette»-Treffen artet in illegale Massenparty aus

Mehrere «Bachelor» und «Bachelorette»-Kandidaten feierten in der Nacht auf Donnerstag mit über 100 Leuten eine Party. Die Polizei musste den Platz um 3 Uhr räumen. Laut einem Augenzeugen kam es zu einer Massenschlägerei.

Geplant war am Mittwochabend eine kleine Outdoor-Grillparty mit etwa 25 Kandidaten und Kandidatinnen aktueller und früherer «Bachelor» und «Bachelorette»-Staffeln: «Weil von vielen aber noch Kollegen dazu kamen, ist die Party etwas eskaliert, am Schluss waren wohl etwa 100 Leute an der Party im Hürstwald in Zürich Affoltern», erzählt Ex-Kandidatin Mia Madisson (23).