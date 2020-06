«Küssen tat weh»

Bachelorette Chanelle holt sich üble Lippenverletzung bei Dreh

Chanelle Wyrsch hat sich in Thailand heftig auf die Unterlippe gebissen. Die Wunde wurde Folge für Folge schlimmer und erschwerte gar die Dreharbeiten für «Die Bachelorette».

In der kommenden «Bachelorette»-Folge vom Montagabend fällt auf: Chanelles Lippen sind ungewöhnlich steif und geschwollen. Der Grund: Kurz vor dem Dreh von Folge sechs die sich die Bachelorette 2020 verletzt. «Ich hab mir richtig krass auf die ganze untere Lippe gebissen», so die 23-Jährige Schlagersängerin zu 20 Minuten. Passiert sei es einfach so, ohne bestimmten Auslöser.