Bachelorette Dina und ihr Cyrill lassen sich gleich zwei Pärli-Tattoos stechen

Im Video siehst du das Liebes-Tattoo von Dina Rossi und Cyrill Egli. 20 Minuten, Instagram/piacere_dina, zvg

Darum gehts Für Bachelorette Dina Rossi (29) und ihren Liebsten Cyrill Egli (25) ging es am Samstagnachmittag zum Tätowierer ihres Vertrauens.

Nach ungefähr drei Monaten Beziehung haben sich die beiden ein Paar-Tattoo stechen lassen.

Ihre Mittelfinger zieren nun jeweils ein Kreuz und ein Ring. Die Symbole bedeuten, «dass wir uns eine Zukunft zusammen wünschen und wir nicht leichtfertig mit der Beziehung umgehen», so Dina im Gespräch mit 20 Minuten.

Die Liebe von Dina Rossi und Cyrill Egli geht unter die Haut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn schenkte man sich früher noch ein gemeinsames Schmuckstück, gabs für das «Bachelorette»-Paar nun ein Stückchen Haut. Die Rosenkavalierin und ihr Auserwählter haben am Samstagnachmittag dem Tätowierer ihres Vertrauens einen Besuch abgestattet und ihren Gefühlen mit Nadel und Farbe Ausdruck verliehen. Ein Kreuz sowie ein Ring zieren jetzt dauerhaft ihre Mittelfinger. Eine Entscheidung, die kurzfristig aber beidseitig getroffen wurde.

«Die Idee ist recht spontan entstanden», so die 29-Jährige zu 20 Minuten. «Wir sind mit dem Auto herumgefahren, haben über Gott und die Welt geredet und da ist uns die Idee gemeinsam gekommen.» Es sind ein zarter Ring und ein kleines Kreuz, für das sich Dina und Cyrill entschieden haben. Die Symbole spiegeln den Wunsch einer gemeinsamen Zukunft wider und sollen für all das Schöne stehen, was die beiden verbindet. «Die Tattoos sollen zeigen, dass wir nicht leichtfertig mit unserer Beziehung umgehen, wir schätzen uns und sind dankbar für das, was wir haben.»

Ist ein drittes Paar-Tattoo geplant?

Seit ungefähr drei Monaten sind die beiden mittlerweile ein Paar. Eigentlich eine kurze Zeitspanne für eine solch dauerhafte Liebeserklärung, doch Bedenken gebe es keine. «Auch wenn wir uns irgendwann trennen sollten, was wir natürlich nicht hoffen, bleibt die Erinnerung an eine unvergessliche Zeit.» Nun, wo die ersten Liebesstiche erfolgt sind, kommt demnächst ein weiteres gemeinsames Tattoo? «Das steht noch in den Sternen», so Dina.

Erst vor einer Woche ging es für das Berner Model mit italienischen Wurzeln und den 25-Jährigen in die ersten Pärli-Ferien. Gemeinsam mit Cyrills Vater und dessen Freundin reisten sie nach Italien, genauer gesagt nach Alassio, in der Region Ligurien. Obwohl es Paare gibt, die ihre Beziehungsprobleme im Feriengepäck haben, wenn es erstmals gemeinsam ins Ausland geht, schien bei Dina und Cyrill alles bestens gelaufen zu sein. Es sei normal, dass man sich auch mal streite oder anderer Meinung sei. «Aber wir vertragen uns eh wieder, sobald wir gegessen haben. Es ist eine solide Beziehung, auch für die Ferien», so die Bachelorette.