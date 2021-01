Neuer Stern am Trash-TV-Himmel? Zumindest ist er auf gutem Weg dahin: Ex-Bachelor-Kandidat Marko Osmakcic (22) macht jetzt bei «Are You The One?» mit.

Ab kommender Woche versucht Marko Osmakcic (22) sein (Liebes-)Glück bei «Are You The One?» auf TV Now.

Für die TV-Nation oben ohne in Badehosen posieren – null Problem für Marko Osmakcic. Das hat er schliesslich schon bei «Die Bachelorette» gelernt. Jetzt lächelt uns der 22-jährige Rafzer vom nächsten testosterongeladenen Pool-Gruppenbild entgegen: Marko ist Kandidat in der zweiten TV-Now-Staffel von «Are You The One?»

Anders als bei «Die Bachelorette» gesellen sich nun aber auch Frauen in Bikinis aufs Klassenfoto in Griechenland. Denn in dieser Trash-Show machen genau so viele Single-Kandidatinnen wie -Kandidaten mit. «Boys» und «Girls» heissen sie offiziell in der Show. Und ja, du ahnst es schon … Hier darf jeder sein Glück bei jedem probieren. Oder wie es der Sender in seiner Medienmitteilung in Tinder-Neudeutsch ausdrückt: «20 Singles suchen den ‹perfect Match›.»