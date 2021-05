Melissa erhielt während des «Bachelorette«-Dreh zweite Tumor-Diagnose

In ihrem neu veröffentlichten Buch «Influence yourself! Sei dein eigenes Vorbild» verrät sie nun, dass während der Show ein Tumor an ihrem Bein entdeckt wurde.

Anfang Mai veröffentlichte Melissa Damilia ihre Biografie «Influence yourself! Sei dein eigenes Vorbild». In dem Selbsthilfebuch erzählt sie erstmals, was hinter den Kulissen bei den Dreharbeiten zur RTL-Kuppelshow «Die Bachelorette» im vergangenen Jahr ablief. Denn als die 25-Jährige auf der Suche nach der grossen Liebe war, wurde sie gesundheitlich auf eine harte Probe gestellt: Melissa entdeckte einen Tumor an ihrem Bein.