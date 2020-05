Aktualisiert 08.05.2020 15:47

Neues Rap-Video

«Bachelorette»-Paulo knutscht fremd

Bei Bachelorette Chanelle will er gut ankommen, in seinem neuen Musikvideo rappt Paulo aka Big Bane nun aber über Latinas und geht mit einer Fremden auf Tuchfühlung.

von Stephanie Vinzens

Darum gehts «Bachelorette»-Kandidat Paulo ist leidenschaftlicher Rapper.

Im frisch veröffentlichten Video zu seinem Song «Diva» kommt er einer Frau nahe – allerdings nicht Chanelle.

Der 25-Jährige spricht übers Fremdknutschen und verrät, was er daraus gelernt hat.

Ausserdem erfährst du hier alles, was du über Paulo und seine Liebe fürs Rappen wissen musst.

Paulo rappt seit zwei Jahren

Paulo arbeitet in seinem Alltag als Telekommunikationsverkäufer, arbeitete jedoch fleissig an seiner Musikkarriere. 2018 hat der 25-Jährige unter dem Künstlernamen Big Bane mit dem Rappen angefangen und kurz darauf zusammen mit seinen zwei Rap-Kollegen Denko und Senko das Label Z92 gegründet. Der Name des Labels steht für die Ortschaft Glattfelden, wo Paulo aufgewachsen ist. Z bedeutet Zone, 92 ist von der Postleitzahl 8192 abgeleitet.

Er hat schon einige Singles veröffentlicht

«Diva» ist für den Schweizer mit portugiesischen Wurzeln bereits die fünfte Single. Erst vor zwei Wochen hat er ein Musikvideo zu seinem Song «Bounce» veröffentlicht. Sein neuestes Werk bedeutet ihm jedoch besonders viel. «I ch mach e sonst eher so R ap im A ngeber m odus . D iva ist jetzt mal et was S pezielles », so der Rapper. «Ich habe den Song mit H erzblut geschrieben und mache darin R eal -T alk . Es wird wirklich eine G eschichte erzählt , ich habe versucht, sie r omantisch und herzzerbrechend zu verpacken.»

Das Video basiert auf einer wahren Story

Sowohl der Text als auch das Musikvideo, das kurz vor dem Corona-Lockdown gedreht wurde, basieren auf einer wahren Herzschmerzstory von Paulo: « Es geht um eine Li ebesgeschichte, die ich vor etwa drei Jahren erlebt habe. Ich lernte damals eine Frau kennen, und eigentlich hat alles super gepasst.» Doch die Romanze nahm kein gutes Ende.

«Wir wären fast zusammengekommen , aber leider habe ich es dann versaut . Ich hatte betrunken im C lub was mi t einer anderen und wurde dann t atsächlich von einer ihrer K ollegin nen in flagranti erwischt. » Paulo bereut seinen Fehltritt noch heute: « Ich habe daraus fürs L eben gelernt. Aber ich habe deswegen auch eine Frau fürs Leben verloren.»

Er knutscht im Video fremd

Im «Diva»-Video stellt der «Bachelorette»-Kandidat die Ereignisse rund um seine Ex-Flamme nach – und knutscht dementsprechend auch vor der Kamera fremd. Was Bachelorette Chanelle, um die er zurzeit auf dem Sender 3+ buhlt, wohl davon hält? «Chanelle ist selbst im Showbusiness, deshalb denke ich, dass sie das versteht und deswegen nicht eifersüchtig wird – hoffe ich zumindest», so Paulo. Er betont zudem, dass es sich bei der Frau im Video nur um eine Darstellerin handelt.

Latinas sind sein Typ

In «Diva» singt Paulo über eine Latina – Bachelorette Chanelle (24) ist aber ein ganz anderer Typ Frau. Er gibt zwar zu, dass er ziemlich auf Latinas steht, macht aber klar: «Chanelle ist auf jeden Fall mein Typ. Ich bin da ziemlich offen. Für mich ist einfach wichtig, dass der Charakter stimmt und die Frau hübsch sowie treu ist.» Fürs erste Kennenlernen mit der Rosenkavalierin hat Paulo gar einen Rap performt, den er eigens für sie geschrieben hat.

Im Sommer folgt sein erstes Album

Mit seiner Musik will der Glattfelder hoch hinaus. An Selbstvertrauen s c heint es ihm dabei nicht zu mangeln. «Ich w ill der Schweizer Rap-Szene zeigen, w ie man richtig r eimt und ein lyrisches M eisterwerk kreiert», so Paulo. « Ich hoffe, dass der Song bei den Leuten gut ankommt und sie verstehen, d ass Schweizer Künstler allgemein – nicht nur ich – gute Musik machen können . »

Er kündigt zudem für die kommenden Wochen weitere Video-Releases sowie sein erstes Soloalbum an. Es soll im Sommer erscheinen und den Namen «Aurum Elementum» tragen.