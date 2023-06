Bachelorette Yara und Eric sind kein Paar – sie liebt Sujab

1 / 8 Bachelorette Yara hat ihre letzte Rose an Eric übergeben. In der Zusatzfolge sprachen sie über ihre Beziehung – die doch keine war. CH Media Die Bündnerin erklärte, es sei ihnen nicht möglich gewesen, die Liebe in der Schweiz aufrechtzuerhalten. CH Media Eric bestätigte dies. Sei aber der gewesen, der mehr gekämpft hatte. CH Media

Darum gehts Das Finale von «Die Bachelorette» ist vorbei und nun herrscht auch Klarheit, wie es um die Liebe von Yara und Eric steht.

Was verheissungsvoll begann, entpuppte sich schliesslich als Nullnummer. Doch ihr Herz hat die 25-Jährige trotzdem verschenkt.

Die Bündnerin ist mit dem Kandidaten Sujab inzwischen in einer Beziehung.

Während neun Wochen begab sich Yara Buol als Bachelorette nach Thailand auf die Suche nach der grossen Liebe. Zwischen 19 Muskel-Männern gelang es dem Österreicher Eric, das Herz der 25-Jährigen zu erobern und sich so die letzte Rose zu sichern. Doch wie steht es um die Beziehung der beiden? Denn Schmetterlinge im Bauch haben die Bachelorette- und Bachelor-Paare am Ende ja alle. Haben die Falter aber den Weg auch in die Schweiz gefunden?

Die Frau für die wichtigen Fragen ist in diesem Jahr Adela Smajic. Doch noch bevor die Ex-Bachelorette sich am Sonntagabend in der Extra-Folge nach dem Beziehungsstatus erkundigen konnte, begannen die Rosenkavalierin und ihr Auserwählter sich herauszureden. Klagten darüber, wie schwierig es gewesen sei, sich heimlich zu treffen, wie sehr sie sich bemüht hätten und dass die Zeit in Thailand zu perfekt gewesen sei und es das Schweizer Setting nicht zulasse, so weiterzumachen. Das Distanzierte unterstreicht schliesslich die Vermutung, dass sie kein Paar sind.

Hast du «Die Bachelorette» verfolgt? Ja, ich schaue jede Folge. Ab und zu hab ich reingezappt. Nein, ich schaue das nicht.

Nach einer gefühlten Ewigkeit will es die Gastgeberin des Talks schliesslich nochmals offiziell wissen: «Nur zum Verständnis nochmals: Ihr seid kein Pärli?» «Nein», antworten beide. Schliesslich hakt Adela nach: «Und ihr wart auch nie ein Pärli?» «Das ist jetzt wohl Ansichtssache», meint Eric, der viel mehr investiert habe, um das Feuer zu entfachen. Yara zeigt sich derweil kühler: «Für mich war es nie eine richtige Beziehung.» Doch letztlich betonen sie, den Entscheid gemeinsam getroffen zu haben und mittlerweile im Reinen damit zu sein.

Yaras Herz schlägt für Sujab

Plötzlich nimmt der Talk eine unerwartete Wendung: «Ab und zu schreibt das Leben seine eigenen Geschichten und deine Lovestory geht weiter», meint Adela zu Yara, die verlegen zustimmt. Und dann passiert es: Plötzlich nimmt Suajb (26) in der Runde Platz. Die Bündnerin erklärt: «Nachdem ich mit Eric alles beendet hatte, haben Sujab und ich unseren Kontakt intensiviert. Es hat auch schon in Thailand zwischen uns so gut funktioniert, was sich in der Schweiz weiterentwickelt hat.»

Derweil sitzt Eric verlegen daneben und weiss offenbar von nichts. «Ich freue mich für sie», sagt er. Und doch stellt sich für ihn eine Frage: «Weshalb habe ich die letzte Rose bekommen?» Sujab sei ein verschlossener Mensch, weshalb es ihr in Thailand einfacher gefallen sei, an Eric heranzutreten und Gefühle aufzubauen, begründet Yara ihr Handeln. Als Freund entschuldigt sich Sujab schliesslich bei seinem Ex-Konkurrenten. Dieser erwidert aber gleich: «Dafür musst du dich nicht entschuldigen. Klar ist es ein Schockmoment, aber ich habe mit allem abgeschlossen.»

Schliesslich offenbart Yara Buol, dass sie gar mit dem Gedanken gespielt habe, ihrem «Ex» dies nie zu sagen. «Schliesslich habe ich ein schlechtes Gewissen. Gleichzeitig weiss ich, dass wir das packen», meint sie. Auf Adelas Frage, ob sie effektiv ein Paar seien, bejahen beide und besiegeln die Liebe mit einem Schmatzer.

Yara Buol spricht über Vorlieben und No-gos beim Sex. 20 Minuten