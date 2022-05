Von Sex bis Gesetzesverstoss: Bachelorette Yuliya Benza spricht über ihre prägendsten ersten Male

Küsse wird sie in Thailand sicher reichlich vergeben. Seit 25. April verteilt die Junggesellin ihre Rosen auf dem Privatsender 3+.

So sei ihr erster Kuss für das, dass es das erste Mal war, schön gewesen, «letztlich war es aber ​sehr unspektakulär», gesteht die 28-Jährige.

Ihr erster Kuss, ihr erstes Mal, ihr erster Gesetzesverstoss: Yuliya Benza blickt für 20 Minuten in die Vergangenheit.

Yuliya, wie war es, das erste Mal so richtig verschossen zu sein?

Verliebt zu sein ist immer ein tolles Gefühl! Das war mit etwa 13 Jahren und wir gingen in dieselbe Klasse. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich ihn mit grossen Augen angeschaut habe.

Mein erster Crush war auch mein erster Freund. Rimmy hiess er. Er war sehr gross, sportlich und hatte schwarze Locken. Egal, was er gesagt oder erzählt hat, ich musste lachen. Alles hat sich in dieser Zeit so unbeschwert angefühlt.