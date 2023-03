Joss Stone: Background-Sängerinnen mischen Strassenkonzert auf

Seit 15 Jahren sind Liechti und sein Freund Dan Mudd vor allem in den Wintermonaten auf den Strassen unterwegs und machen Musik. «Wir sitzen nicht gerne im Büro und planen, wir sind draussen und spielen einfach», sagt Liechti, Gründer und Inhaber der Eventagentur Bearbeat GmbH in Thun. Während der Pandemie spielten Liechti und Mudd über 250 Balkonkonzerte: «In der Kälte auf den Strassen zu spielen, das ist schon ein harter Job. Aber wir lieben es einfach.»

Am letzten Samstag spielten Liechti und Dan Mudd live auf dem Kornhausplatz mit Gitarre und Cajón Songs für das Berner Publikum. «Erst war es ein Konzert wie jedes andere», erzählt der Musikunternehmer. Nach einer halben Stunde ereignet sich jedoch ein «crazy Moment», wie Liechti es nennt: Mitten im Song «Tennessee Whiskey» gesellen sich drei Frauen zu dem Duo und fangen an, die Gitarrenmelodie mit Backing vocals zu begleiten. «Wir konnten es kaum glauben, wie gut das zusammengepasst hat.» Die Frauen performen zusammen mit den Schweizer Musikern den Song, das Publikum lässt sich von der Melodie und dem Moment mitreissen.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

«Es ist unglaublich, dass wir das ganze Zusammentreffen auf Video haben», sagt der langjährige Musiker. Auf Facebook wurde es schon tausendfach aufgerufen. «Wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie man so sagt», so Liechti. «Seit so vielen Jahren machen wir nun Musik auf der Strasse – und der Zufall schenkt uns diese fünf Minuten.»