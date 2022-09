Bad Boy Nick Kyrgios spuckt auf den Boden und stört sich an Marihuana-Geruch

US Open : Bad Boy Kyrgios spuckt auf den Boden und stört sich an Marihuana-Geruch

Der Australier Nick Kyrgios war am US Open nicht nur mit seiner Box unzufrieden, auch die Fans gingen dem 27-Jährigen mehrfach gehörig auf den Keks.

Nick Kyrgios hatte mal wieder die Schnauze voll, auch am US Open.

In der zweiten Runde des US Open spuckte der 27-Jährige auf den Court.

Nick Kyrgios ist seinem Ruf als Tennis-Rüpel mal wieder gerecht geworden. Während seines Zweitrundensieges am US Open gegen den Franzosen Benjamin Bonzi (7:6, 6:4, 4:6, 6:4) spuckte er erbost auf den Platz. Nach einem Break im dritten Satz fühlte er sich offensichtlich nicht genug von seiner eigenen Box unterstützt, was den 27-Jährigen zu dieser flätigen Geste veranlasste. «Geht doch nach Hause, wenn ihr mich sowieso nicht unterstützt. Ihr seid keine verdammten Zuschauer», fluchte er und wurde deswegen vom spanischen Schiedsrichter Jaume Campistol wegen unsportlichen Verhaltens verwarnt.

Er will das nicht einatmen

Cannabis wurde letzten September in New York legalisiert, aber im Stadion herrscht eigentlich Rauchverbot. «Natürlich ist es nicht ideal, wenn Athleten hin und her rennen und bereits Asthma haben», sagte Kyrgios, der Asthmatiker ist. «Wahrscheinlich ist das nichts, was ich zwischen den Punkten einatmen möchte.» Im Anschluss appellierte der Schiedsrichter an die Fans, «aus Höflichkeit gegenüber den Spielern» das Rauchverbot einzuhalten.