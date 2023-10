Bad Bunny: Luxuriöses Penthouse in Chelsea für 150'000 Dollar im Monat

Bad Bunny, der ursprünglich aus Puerto Rico stammt, heisst eigentlich Benito Antonio Martínez Ocasio und gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Der Grammy-Gewinner hat erst kürzlich ein Haus in den Hollywood Hills gekauft und besitzt Anwesen in San Juan und Miami. Jetzt ist noch eine zusätzliche Unterkunft in New York dazugekommen.

Bad Bunny ist einer der erfolgreichsten Rapper – und der Freund von Model Kendall Jenner. IMAGO/MediaPunch

Das Penthouse in Chelsea, einem angesagten Viertel in Manhattan, kostet sagenhafte 150’000 Dollar pro Monat. Dafür bekommt der Rapper 420 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf vier Schlafzimmer, viereinhalb Bäder und einen grosszügigen Wohn- und Essbereich. Dazu kommen noch mal 420 Quadratmeter an Balkonen und Terrassen.

Pool und hohe Decken

Auf dem Balkon kann Bad Bunny in seinem eigenen Pool Längen schwimmen, in der Aussenküche kochen oder sich in einer der zahlreichen Lounges entspannen. Drinnen erwarten den Rapper Eichenböden, hohe Decken und viel Glas – und damit Aussicht auf die Nachbarschaft. Die Küche ist mit edlen Geräten und teuren italienischen Küchenschränken ausgestattet.

Das ist das Wohnzimmer von Bad Bunnys neuer Bleibe. Serhant/Tim Waltman of Evan Joseph Studio Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heisst, hat dieses Penthouse … Serhant/Tim Waltman of Evan Joseph Studio … für 150’000 Dollar pro Monat gemietet. Eines der Highlights: Die riesigen Glastüren, … Serhant/Tim Waltman of Evan Joseph Studio

Aus dem Wohnzimmer führt eine geschwungene Treppe auf die Dachterrasse. Das Hauptschlafzimmer kommt mit einem begehbaren Kleiderschrank, einem eigenen Bad und einem Balkon.

Bald bei Netflix

Bevor Bad Bunny eingezogen ist, stand das Penthouse für 18,5 Millionen Dollar zum Verkauf. Der Immobilienhändler Ryan Serhant war bereits in «Million Dollar Listing», einer anderen Immobiliensendung bei Netflix, zu sehen. 2024 soll seine eigene Show, «House of Serhant», ebenfalls beim Streamingdienst laufen. Dort wird auch das Penthouse eine Rolle spielen.