Bad Säckingen: Audi RS3 kehrte von Probefahrt nie zurück

Nachdem der Täter den Wagen in Albbruck zur Probefahrt «ausgeliehen» hat, ist er kürzlich in Bad Säckingen gesichtet worden. Seitdem fehlt jede Spur. Albbruck liegt knapp 50 Kilometer von Basel entfernt.

In Albbruck/Bad Säckingen (D) wurde am vergangenen Samstag gegen 12.50 Uhr eine drei Jahre alte, blaue Audi RS3 Limousine in einem Autohaus zur Probefahrt «ausgeliehen». Seit der Fahrer das Geschäft mit dem Fahrzeug zur Probefahrt verlassen hat, ist der Wagen nicht mehr zurückgebracht worden. Als die Rückgabe nicht wie vereinbart um 13.30 Uhr erfolgte und die Mitarbeiter skeptisch wurden, wandte sich das Autohaus an die Polizei. Der Zeitwert des Fahrzeugs beträgt rund 48’000 Euro.