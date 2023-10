Bad Zurzach: Zwei Jugendliche gehen aufeinander los

Am Samstagabend gerieten in Bad Zurzach zwei Jugendliche aneinander.

Tätliche Auseinandersetzung in Bad Zurzach AG: Am Samstagabend gegen 18 Uhr kam es in der Aargauer Ortschaft zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen. Das bestätigt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Laut einer Sprecherin musste einer der beiden minderjährigen Männer mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Er sei aber weder schwer verletzt noch in Lebensgefahr.