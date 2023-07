Sommerausflug Schweiz: 5 aussergewöhnliche Ideen

Auch wenn das Glace in der Lieblings-Gelateria am besten schmeckt und die nächstgelegene Seebadi sicherlich die Schönste ist – die Schweiz hat im Sommer noch viel mehr zu bieten als nur das Vertraute. Wir stellen fünf Ausflüge der etwas anderen Art vor, die dich Neues entdecken lassen.

1. Nimm ein geselliges Brunnenbad in Winterthur

In Winterthur ist es im Sommer ganz normal, dass sich Freunde und Familien in der Steinberggasse oder an anderen Orten wie in Veltheim treffen, um sich in einem der zahlreichen Stadtbrunnen abzukühlen.