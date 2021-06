Egnach TG - Badegast rettet Frau (81) vor dem Ertrinken

Eine 81-Jährige Frau stieg in Egnach in den Bodensee und ging plötzlich unter.

In der Seebadi Wiedehorn in Egnach TG stieg eine 81-Jährige Frau am Donnerstag kurz vor 17.00 Uhr ins kühle Wasser. Ein Badegast sah wie die Frau plötzlich unterging und konnte sie daraufhin bergen und ans Land zurückziehen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitagmorgen mitteilte.