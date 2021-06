Wetzikon - Bademeister rettet 6-Jährigen aus Becken

Im Schwimmbad in Wetzikon ist es am Sonntagnachmittag zu einem Badeunfall gekommen. Kurz nach 16 Uhr wurde ein Kind regungslos auf dem Beckengrund treibend bemerkt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Der Bademeister konnte den sechsjährigen Bub sofort aus dem Becken bergen und das Kind so retten.

Die Kantonspolizei Zürich macht in diesem Zusammenhang folgenden Hinweis an Eltern und Begleitpersonen: «Lasst kleine Kinder nie – auch nicht nur kurz – unbeaufsichtigt im oder am Wasser spielen! Bereits bei geringer Wassertiefe kann ein Kind in weniger als 20 Sekunden ertrinken, wenn es mit dem Gesicht hineinfällt.»