Buttersäure-Angriff auf Erotikbetrieb : Bademeister vermutet «Neider oder Corona-Fanatiker» hinter Attacke

Auf den Erotikclub Freubad in Recherswil SO wurde am Wochenende ein Buttersäure-Angriff verübt. Nun dürfte sich die Wiedereröffnung verzögern.

1 / 4 Im Erotik-Tempel Freubad in Recherswil SO wurde am Wochenende Buttersäure deponiert. BZ/Beat Mathys Der Geschäftsführer geht davon aus, dass er die Wiedereröffnung wegen des Anschlags um eine Woche verschieben muss, wie er gegenüber der Zeitung sagt: «Diesen Geruch kann ich meinen Gästen nicht zumuten.» Urs Baumann Bereits vor sieben Jahren war auf das Freubad eine Buttersäure-Attacke verübt worden. BZ/Beat Mathys

Darum gehts Unbekannte haben am Wochenende im Erotikclub Freubad in Recherswil SO Buttersäure deponiert.

Bademeister Thomy Baur musste zur Kontrolle ins Spital, nachdem er die Dämpfe eingeatmet hatte.

Die Wiedereröffnung des Freubads muss wohl verschoben werden.

Am Samstagmorgen roch es im Erotiktempel Freubad in Recherswil SO übel. Der Grund: Im Gebäude hatte sich Buttersäure ausgebreitet. Die Solothurner Kantonspolizei geht von einem gezielten Anschlag aus. Zwei Personen mussten zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden, darunter auch Thomy Baur, Haus- und Bademeister des Rotlicht-Etablissements.

«Als ich hineingehen wollte, sah ich eine verdächtige Flüssigkeit. Es lag ein ätzender Gestank in der Luft», sagte Baur dem «Blick». Obschon er sofort sämtliche Räume durchlüftete, habe er etwas davon eingeatmet: «Ich musste husten.» Zusammen mit einem EDV-Spezialisten musste Baur zur Kontrolle ins Spital. Inzwischen gehe es beiden gut, sagt er. Hinter dem Anschlag vermute er «Neider oder Corona-Fanatiker».

Nicht der erste Anschlag

Am Freitag hatte der Kanton Solothurn entschieden, dass die Erotikbetriebe am 19. April wieder aufmachen dürfen. Der Geschäftsführer geht allerdings davon aus, dass er die Wiedereröffnung wegen des Anschlags um eine Woche verschieben muss, wie er gegenüber der Zeitung sagt: «Diesen Geruch kann ich meinen Gästen nicht zumuten.»

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen. Bereits vor sieben Jahren war auf das Freubad eine Buttersäure-Attacke verübt worden.

