Werdinsel Zürich Bademeisterin rettet Mann in Not aus dem Fluss

Ein Mann erlitt beim Schwimmen einen Schwächeanfall. Eine Bademeisterin zog ihn aus dem Wasser. Der Mann befindet sich in kritischem Zustand.

Eine Bademeisterin sprang am Mittwochvormittag bei der Werdinsel ins Wasser, um einen Mann zu retten. (Symbolbild)

Ein Mann hat am Mittwochvormittag beim Schwimmen bei der Zürcher Werdinsel einen Schwächeanfall erlitten. Dank guter Beobachtung und sofortiger Hilfe der Bademeisterin konnte der Rentner rechtzeitig aus dem Wasser geborgen werden.

Der Ersthelferin gelang es, den Schwimmer an Land zu ziehen, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Kurz danach brach der Mann zusammen und musste reanimiert werden. Patrouillen von Stadtpolizei und Schutz & Rettung setzten die lebensrettenden Massnahmen fort und es gelang ihnen, den Mann zu reanimieren. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.