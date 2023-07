Zürich: Bademeisterin rettet Schwimmer (28) – jetzt ist er im Spital gestorben

Badeunfall beim Flussbad Oberer Letten: Am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass ein Mann beim Flussbad nicht mehr aus dem Wasser aufgetaucht sei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte der Schwimmer bereits von einer Bademeisterin entdeckt und geborgen werden, wie die Zürcher Stadtpolizei am Montag mitteilt. Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde der 28-Jährige in ein Spital gebracht. Dort verstarb er am Samstagnachmittag.