Aargau: Aargauer (21) droht Frauen Nacktbilder zu veröffentlichen

Ein junger Aargauer habe zwei Frauen genötigt, ihm Nacktbilder per Social Media zu schicken. (Symbolbild)

Im November 2021 forderte ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden mehrmals eine Frau auf, ihm Nacktbilder sowie Videos über die Plattform Snapchat zu schicken. Anfänglich habe sie das auch freiwillig getan. Doch der 21-Jährige forderte über ein zweites Snapchat-Profil weiteres Material an – und erpresste das Opfer. Er drohte ihr, die bereits in seinem Besitz befindlichen Fotos an ihre Freunde zu schicken.