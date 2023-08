Baden AG: Die grösste Badenfahrt aller Zeiten – erlebe das Fest mit 20 Minuten

Am Freitag um 18 Uhr startet in Baden AG das historische Stadtfest. Wir sind zum Auftakt live dabei und berichten vor Ort von der 100-Jahr-Feier.

Rund eine Million Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Zehntausende Freiwillige halfen mit.

Badenfahrt 2023 – darum gehts Die Badenfahrt feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum.

10’000 Ehrenamtliche sorgen dafür, dass das Fest über die Bühne geht.

20 Minuten berichtet live vom Start der zehntägigen Feier.

Solltest du es in den nächsten Tagen aber nicht nach Baden schaffen – weil du die Ferien gemütlich am Strand verbringst und an einer Kokosnuss schlürfst oder weil du in den nächsten Tagen eher beim Theaterspektakel in Zürich oder am Zürich Openair bist –, Fomo («Fear of missing out» – die Angst, etwas zu verpassen) brauchst du nicht zu haben. 20 Minuten wird heute Abend um 19 Uhr live aus dem Mättelipark in Baden berichten und sich mitten ins Getümmel wagen. Ob die Badenfahrt dem Züri Fäscht das Wasser reichen kann, wieso die Badenerinnen und Badener rebellieren, wenn man «Badenerfahrt» sagt, und welches Bauwerk das beste ist, erfährst du bei uns.

Solltest du dann trotzdem noch vorbeigehen wollen, findest du hier die wichtigsten Infos zum Stadtfest:

Wann ist die Badenfahrt?

Die Badenfahrt startet am 18. August um 18 Uhr. Die Festlichkeiten gehen zehn Tage bis Sonntag, dem 27. August, um 24 Uhr. Je nach Tag sind die Öffnungszeiten aber unterschiedlich:

Freitag, 18. und 25. August 2023: 18 Uhr bis 4 Uhr.

Samstag, 19. und 26. August 2023: 11 Uhr bis 4 Uhr.

Sonntag, 20. und 27. August 2023: 11 Uhr bis 24 Uhr.

Montag und Dienstag, 21. und 22. August 2023: 18 Uhr bis 24 Uhr.

Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. August 2023: 18 Uhr bis 2 Uhr.

Was macht die Badenfahrt einzigartig?

Sicher einmal die Kontinuität: Im Jahr 1923 fand in Baden unter dem Motto «Der Europäische Friedenskongress» die erste Badenfahrt statt. Nun feiert man in Baden das 100-jährige Jubiläum. Die Festbeizen der über 100 Vereine bilden das Herzstück der Badenfahrt. Während zehn Tagen verwandeln die einzigartigen Bauprojekte die Stadt Baden in einen Mikrokosmos. Die Stände werden von Vereinen selbst finanziert, die Kosten können mehr als 100’000 Franken betragen.

Kostet die Badenfahrt Eintritt?

Ja, ein Festpass ist ab 16 Jahren obligatorisch. Der Tagespass kostet 18 Franken und kann an allen Billettautomaten der A-Welle und SBB , in SBB-Reisezentren und im RVBW-Kundencenter am Bahnhof Baden sowie während des Festes bezogen werden.

Ein 10-Tages-Pass für das gesamte Fest kostet 50 Franken. Erhältlich ist auch ein Gönnerpass für 150 Franken. Für Kinder unter 16 Jahren gibt es vor Ort kostenlos einen Kinderfestpass. Der Kinderfestpass berechtigt allerdings nicht zur gratis Nutzung der ÖV.

Was kann man an der Badenfahrt machen?

Essen, trinken, staunen und feiern: In den nächsten zehn Tagen sind Konzertbühnen, Festbeizen und Food-Stände in der ganzen Stadt verteilt. Über 135 Bands treten auf, unter anderem auch Stereo Luchs, Luuk, Crimer und Peach Weber. Die drei Hauptbühnen befinden sich im Mättelipark (Bühne «Achtevierzg» und «Nüünevierzg», direkt neben der Therme Fortyseven), die Blues-Bühne steht auf der Limmatauenwiese in Ennetbaden und die Road- und Pop-up-Bühne wird an mehreren Standorten zum Einsatz kommen.

Für die Kinder gibt es sowieso ein grosses Angebot: Dazu zählen etwa Kinder-Discos, Malnachmittage oder ein Kinderzirkus. Bei der Chilbi auf der Parkfläche «Verenaäcker» gegenüber der Villa Langmatt sind 24 Achterbahnen und weitere Betriebe im Einsatz, unter anderem ein Riesenrad, ein 85 Meter hoher Fallturm und die weltweit grösste transportable Indoor-Achterbahn «Höllenblitz».

Kann ich mit Bargeld bezahlen?

Ja, an der Badenfahrt musst du nicht auf Bargeld verzichten. Anders als viele andere Veranstaltungen akzeptieren alle Festbetriebe an der Badenfahrt sowohl Cashless-Zahlungsmittel als auch Bargeld.

Wie kommt man an die Badenfahrt?

Das Badenfahrt-OK rät, nicht mit dem Auto anzureisen, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Während des grossen städtischen Volksfests gilt darum ein spezieller Festfahrplan. Die SBB, die Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) und Postauto setzen während der zehn Festtage rund 4300 zusätzliche Busse und 50 Extrazüge ein, damit die Festfreudigen an den Grossevent und wieder nach Hause kommen. Alle Verbindungen sind im Online-Fahrplan unter SBB.ch oder in der App SBB Mobile abrufbar.

Die An- und Rückreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist auf folgenden Strecken im Badenfahrt-Festpass inbegriffen:

• Ganzes RVBW-Netz

• Direkte Postauto-Linien nach Baden

• SBB-Strecken ab Olten, Zürich HB, Waldshut und Kaiserstuhl nach Baden

Badenfahrt OK

Das bedeutet das Motto der Badenfahrt

Mit dem Motto «Neo-» wolle man das Neue mit dem Vergangenen oder gar mit der Zukunft verbinden, sagt Badenfahrt-Sprecherin Nadine Stutz. «Die Vereine, welche ihre Festbeizen kreieren, haben beispielsweise Baumaterialien aus vergangenen Badenfahrten wieder verwendet und in ihren neuen Konstrukten integriert.» Der Bindestrich in «Neo-» gelte aber auch für die Verbindung von Menschen verschiedener Generationen und Herkünfte.