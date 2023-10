Baden AG: Lenkerin fuhr Mann auf Autobahn tot – Freispruch

Nun hatte sich die mittlerweile 25-jährige Frau am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Baden im Kanton Aargau zu verantworten.

Eine damals 24-Jährige fuhr im April 2022 einen Mann an, der die Autobahn zu Fuss überqueren wollte. Er verstarb später an seinen schweren Verletzungen.

In der Nacht auf den 14. April 2022 um 2.30 Uhr wollte die damals 24-jährige Autofahrerin die Autobahn bei der Ausfahrt Baden-West verlassen. Mit ihrem VW Golf erfasste sie einen 34-jährigen Kosovaren , der telefonierend die Fahrbahn überquerte . Er trug solch schwere Verletzungen davon, dass er am Morgen im Spital verstarb. Tests ergaben, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand, wie die Today-Medien berichten.

Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Nun hatte sich die mittlerweile 25-jährige Frau am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Baden im Kanton Aargau zu verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete auf fahrlässige Tötung. Gemäss Anklageschrift, die «Argovia Today» vorliegt, fuhr die Lenkerin zum Unfallzeitpunkt mit 90 bis 100 km/h auf der trockenen, unbeleuchteten Strasse. Hätte die 25-Jährige aufmerksamer auf die Fahrbahn geachtet, hätte sie den Fussgänger früh genug gesehen, um abbremsen zu können, so das Dokument.

«Etwas, das man das ganze Leben mit sich trägt»

«Ich bin sehr froh, dass ich freigesprochen wurde. Aber es ist trotzdem etwas, das man das ganze Leben mit sich trägt», gibt sich die 25-jährige Frau, die nicht namentlich genannt werden wollte, erleichtert gegenüber dem Regionalsender Tele M1 an. Ihr Anwalt, Markus Leimbacher, sagt zum Urteil: «Sie hat sich vor dem Prozess gefürchtet. Die eineinhalb Jahre waren sehr belastend für sie. Sie wohnt nicht mehr in der Region, sondern ist in einen anderen Kanton gezogen.» Auch habe seine Mandantin ihre Stelle gewechselt, damit sie Abstand gewinnen konnte.