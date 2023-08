Baden AG«Nehme mir drei Wochen Ferien, um an der Badenfahrt zu arbeiten»

Im Mättelipark in Baden AG wird gehämmert, gepinselt und geschraubt, bei 30 Grad Celsius tropft den zahlreichen Helferinnen und Helfern am Ufer der Limmat der Schweiss nur so von der Stirn. Am Freitag fällt der Startschuss für die Badenfahrt, noch laufen die allerletzten Vorbereitungen. Zum 100. Jubiläum verwandelt sich die ganze Stadt in einen eigenen Mikrokosmos: Rund 100 Vereine haben an der Badenfahrt eigene Festbeiz-Kreationen aus dem Boden gestampft. Besucherinnen und Besucher können in die eigens erstellten Konstruktionen aus Holz und Metall eintauchen, verweilen und feiern.