Baden AG: Schulleitungen empört: «Vaito hat eine rote Linie überschritten»

Anfang November ist der Rapper Vaito in mehreren Schulen im Kanton Aargau unangekündigt in den Schulunterricht geplatzt. Bei den Schulen kam dies gar nicht gut an.

Darum gehts Rapper und Tiktoker Vaito crasht mehrfach den Unterricht an Schulen.

Animiert wird er dazu von seinen Fans. Unter seinen Videos wird er dazu eingeladen, als Nächstes ihr Dorf oder ihre Stadt zu besuchen.

Die Schulleitungen der betroffenen Schulen halten wenig von der Aktion. «Eine rote Linie wurde überschritten», schreibt etwa die Schulleitung in Baden.

Vaito selbst entschuldigt sich für sein Verhalten: «Werde keinen Unterricht mehr crashen.»

Ausflippende Schülerinnen und Schüler, gezückte Handys im Klassenzimmer und einer ist fehl am Platz: Der 24-jährige Rapper und Tiktoker Vaito ist Anfang Oktober in mehreren Schulen im Kanton Aargau unangekündigt – und unerlaubterweise – in den Unterricht geplatzt.

In Schulen in Baden, Neuenhof und Spreitenbach sei es zu solch unerlaubten Klassenbesuchen gekommen, berichtet die «Aargauer Zeitung». Wie ein Schreiben der Schulleitung in Baden aufklärt, sei der unerlaubte Besuch durch eine Einladung von Schülerinnen und Schülern entstanden. Dies sei weder mit der Schulleitung noch mit den Lehrpersonen abgesprochen gewesen. Auch der Tiktoker selbst habe sich im Vorhinein nicht bei den Schulen gemeldet.

«Rote Linie überschritten»

Der unbewilligte Besuch kam bei den Schulleitungen nicht gut an. Die Schulleitung in Baden schreibt: «Vaito hat durch das Crashen von Unterrichtslektionen eine rote Linie überschritten.» In Baden sei der Rapper in zwei Lektionen geplatzt. Einige Schülerinnen und Schüler hätten daraufhin Vaito erkannt und seien ihm mit gezücktem Handy durch die Schule gefolgt. Auch bei der Schule in Neuenhof soll sich ein ähnlicher Vorfall abgespielt haben. Die zuständige Schulleitung Spreitenbach wollte jedoch keine Stellung dazu nehmen.

Rechtliche Konsequenzen für den 24-Jährigen sind noch unklar. Die Schulleitung Baden sagt: «Nach aktuellem Klärungsstand mit der Stadtpolizei Baden ist es uns als Institution nicht möglich, diesen Besuch zur Anzeige zu bringen.» Sie hätten allerdings ein Gesuch eingereicht, um ein Hausverbot zu erwirken.

Auch ein Vorfall in St. Gallen

Recherchen von 20 Minuten haben ergeben, dass der Tiktoker auch in St. Gallen eine Schule besuchte. In einem seiner Tiktok-Videos ist der Rapper vor dem Oberstufenzentrum St. Margrethen zu sehen. Schulratspräsident Patrick Raymann bestätigt den Vorfall. «Das Video wurde ohne Drehgenehmigung gemacht.» Der Unterricht sei dabei aber nicht gestört worden.

Hier ist der Tiktoker Vaito vor dem Oberstufenzentrum St. Margrethen zu sehen. Den Unterricht habe er an dieser Schule aber nicht gestört. TikTok/vaito.vr54

Fans wollen ihn in ihrem Dorf

Seit seinem zwölften Lebensjahr widmet sich der beschuldigte Rapper Vaito seiner Musik. Lieder wie «SÄG Ihre Jetzt» und «Es Isch Erst 10ni» erhalten auf Tiktok Tausende Likes und Shares. «Bro er isch King» oder «Vaito ich lieb dini musik» sind dabei nur zwei von einer Vielzahl an Kommentaren.

Viele seiner Fans wollen, dass der Rapper sich als Nächstes in ihrem Dorf oder ihrer Stadt blicken lässt. Auf entsprechende Anfragen geht Vaito ein und fragt seine Community auch bewusst, wo er sein nächstes Video drehen soll.

«Ich hatte keine bösen Absichten»

Dass seine Aktionen zu so negativen Reaktionen führen könnten, habe er nicht erwartet, sagt Vaito gegenüber der Zeitung. «Meine Besuche in den Schulen waren spontan und nicht geplant. Ich hatte keine bösen Absichten damit. Im Gegenteil, ich will mit meinen Videos Freude verbreiten.»

Mehrere Schulbehörden hätten nachträglich das Gespräch mit ihm gesucht. «Ich habe mich mit einigen zur Aussprache getroffen und mich für meine Aktion entschuldigt. Daraus sind sogar positive Ideen für Workshops im Umgang mit Social Media entstanden.»

«Werde keinen Unterricht mehr crashen»

Rückblickend würde er ohne die Bewilligung der jeweiligen Schulleitung solche Aktionen nicht mehr durchführen. «Ich habe meine Lehre aus dem Vorfall gezogen und werde künftig keinen Unterricht mehr crashen.»

